Патрушев: Запад продолжает подготовку к конфликту с РФ

Европейские государства и США продолжают готовиться к открытому вооруженному противостоянию с РФ силами НАТО, заявил секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев. Об этом сообщает РИА Новости.
События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться.
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ
Руководитель добавил, что власти Запада буквально балансируют между гибридными действиями и открытым конфликтом, чему свидетельствует текущая ситуация на Украине.
Ранее мы сообщили о том, что ФСБ задержала в Краснодаре агента СБУ "Арчи".
Фото: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все