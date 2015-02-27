Патрушев: Запад продолжает подготовку к конфликту с РФ

По словам , страны НАТО балансируют между гибридными действиями и открытым противостоянием.

Европейские государства и США продолжают готовиться к открытому вооруженному противостоянию с РФ силами НАТО, заявил секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев. Об этом сообщает РИА Новости.

События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться. Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ

Руководитель добавил, что власти Запада буквально балансируют между гибридными действиями и открытым конфликтом, чему свидетельствует текущая ситуация на Украине.

Ранее мы сообщили о том, что ФСБ задержала в Краснодаре агента СБУ "Арчи".

Фото: kremlin.ru