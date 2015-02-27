  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Патрушев: Запад продолжает подготовку к конфликту с РФ
Сегодня, 12:13
83
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Патрушев: Запад продолжает подготовку к конфликту с РФ

0 0

По словам , страны НАТО балансируют между гибридными действиями и открытым противостоянием.

Европейские государства и США продолжают готовиться к открытому вооруженному противостоянию с РФ силами НАТО, заявил секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев. Об этом сообщает РИА Новости. 

События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться.

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ

Руководитель добавил, что власти Запада буквально балансируют между гибридными действиями и открытым конфликтом, чему свидетельствует текущая ситуация на Украине. 

Ранее мы сообщили о том, что ФСБ задержала в Краснодаре агента СБУ "Арчи".

Фото: kremlin.ru

Теги: николай патрушев, политика, россия, совет безопасности рф
Категории: Лента новостей, Новости России, Видео,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии