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Скончался главный конструктор самолета Су-34 Роллан Мартиросов

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Ему было 84 года.

Скончался главный конструктор сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов. Разработчик ушел из жизни 27 февраля. Об этом сообщили журналистам "ТАССа" источники в авиационно-строительной отрасли.

На момент смерти инженеры было 84 года. Напомним, что работы по созданию самолета Су-34 он возглавил в 1991 году. Тогда боевой борт проходил летные испытания. На вооружение воздушное судно приняли только в 2014 году.

Ранее американский самолет пытался приблизиться к военной базе РФ в Сирии.
 

Теги: роллан мартиросов, су-34
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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