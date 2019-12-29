Скончался главный конструктор самолета Су-34 Роллан Мартиросов

Ему было 84 года.

Скончался главный конструктор сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов. Разработчик ушел из жизни 27 февраля. Об этом сообщили журналистам "ТАССа" источники в авиационно-строительной отрасли.

На момент смерти инженеры было 84 года. Напомним, что работы по созданию самолета Су-34 он возглавил в 1991 году. Тогда боевой борт проходил летные испытания. На вооружение воздушное судно приняли только в 2014 году.

Ранее американский самолет пытался приблизиться к военной базе РФ в Сирии.

