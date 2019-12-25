ОАК передала Минобороны России новые самолеты Су-34

Самолеты поступили на баланс ВКС России.

Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в государственную корпорацию "Ростех", передала министерству по обороне страны очередные истребители-бомбардировщики Су-34. Боевые летательные машины пополнили собой парк оперативно-тактической авиации ВКС России. Самолеты изготовлены в рамках исполнения государственного оборонного заказа по программе 2025 года. Борты прошли полный цикл заводских испытаний, были проверены на различных рабочих режимах, а также успешно совершили перелет на аэродром базирования.

Главное преимущество этих машин —многофункциональность, особенно в отношении спектра средств поражения, которые они могут нести и выполнять боевые задачи. военный летчик в комментарии

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха заметил, что одной из важнейших задач для предприятия является осуществление поставок военной продукции в целях обеспечения потребностей профильного ведомства. По мнению эксперта, ОАК удается поддерживать высокий темп производства авиационной техники.

Мишустину представили опытный образец обновленного Ил-114-300.

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация