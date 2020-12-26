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Мишустину представили опытный образец обновленного Ил-114-300

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Самолет в рамках испытаний совершил перелет Москва – Екатеринбург.

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представили опытный образец обновленного Ил-114-300. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Мишустин посетил аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Презентацию обновленного самолета провел гендиректор ПАО "ОАК"  Вадим Бадеха. Он подчеркнул, что Ил-114-300 создается специально для местных авиалиний и с возможностью эксплуатации в труднодоступных регионах со слабой аэродромной инфраструктурой.

Самолет в рамках испытаний совершил перелет Москва – Екатеринбург и показал хорошие результаты по топливной эффективности. Он заменит на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса.

Ранее мы сообщали, что правительство продлило программу предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам на поддержку предприятий.

Видео: Правительство России

Теги: ил-114-300, михаил мишустин, презентация, премьер-министр россии, самолет
Категории: Лента новостей, Новости России,

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