Самолет в рамках испытаний совершил перелет Москва – Екатеринбург.

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представили опытный образец обновленного Ил-114-300. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Мишустин посетил аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Презентацию обновленного самолета провел гендиректор ПАО "ОАК" Вадим Бадеха. Он подчеркнул, что Ил-114-300 создается специально для местных авиалиний и с возможностью эксплуатации в труднодоступных регионах со слабой аэродромной инфраструктурой.

Самолет в рамках испытаний совершил перелет Москва – Екатеринбург и показал хорошие результаты по топливной эффективности. Он заменит на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса.

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