Правительство продлило программу предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам на поддержку предприятий

Общий объем средств на предоставление госгарантий составляет 286 млрд рублей.

Правительство России продлило программу предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам на поддержку предприятий до 2025 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, продление этой меры повысит привлекательность капиталовложений в различных отраслях экономики. Это также позволит бизнесу решить ряд важных задач, в том числе связанных с развитием производства и строительством новых мощностей. Общий объем средств на предоставление госгарантий составляет 286 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что правительство выделило около 1,8 млрд рублей на строительство больниц в трех регионах.

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