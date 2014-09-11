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Правительство продлило программу предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам на поддержку предприятий

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Общий объем средств на предоставление госгарантий составляет 286 млрд рублей. 

Правительство России продлило программу предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам на поддержку предприятий до 2025 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, продление этой меры повысит привлекательность капиталовложений в различных отраслях экономики. Это также позволит бизнесу решить ряд важных задач, в том числе связанных с развитием производства и строительством новых мощностей. Общий объем средств на предоставление госгарантий составляет 286 млрд рублей. 

Ранее мы сообщали, что правительство выделило около 1,8 млрд рублей на строительство больниц в трех регионах.

Видео: Правительство России

Теги: госгарантии, кредиты, михаил мишустин, облигации, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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