У американцев не получилось долететь до цели.

Американский самолет пытался приблизиться к военной базе РФ в Сирии. Это произошло в разгар сражения за Алеппо. В атаке оказались задействованы российская, иранская и сирийская армии. ВМС США попытались воспользоваться ситуацией и приблизиться к базе. Однако Lockheed EP-3 Aries перехватили боевые самолеты из РФ недалеко от базе в Тартусе. Об этом заявили через Twitter владельцы аккаунта Last Defender.

Самолет США работал с миссией в восточной части Средиземного моря. Отправная точка воздушного судна располагалась на удалении от Тартуса в 19 миль от береговой черты. Навстречу противнику вылетел дежурный истребитель ПВО ВСК РФ, предположительно - Су-35. Его отправили с базы в Хмеймиме, прежде выполнив идентификацию при помощи радиоэлектронной разведки. Официальных подтверждений перехвата не было.

Ранее Piter.tv писал о том, что появилась информация об освобождении сирийского Алеппо от боевиков.

Фото: Telegram-канал "Оперативная линия"

Видео: YouTube/

