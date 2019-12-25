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Американский самолет пытался приблизиться к военной базе РФ в Сирии
Сегодня, 9:21
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lesjasap

Американский самолет пытался приблизиться к военной базе РФ в Сирии

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У американцев не получилось долететь до цели.

Американский самолет пытался приблизиться к военной базе РФ в Сирии. Это произошло в разгар сражения за Алеппо. В атаке оказались задействованы российская, иранская и сирийская армии. ВМС США попытались воспользоваться ситуацией и приблизиться к базе. Однако Lockheed EP-3 Aries перехватили боевые самолеты из РФ недалеко от базе в Тартусе. Об этом заявили через Twitter владельцы аккаунта Last Defender.

Самолет США работал с миссией в восточной части Средиземного моря.  Отправная точка воздушного судна располагалась на удалении от Тартуса в 19 миль от береговой черты. Навстречу противнику вылетел дежурный истребитель ПВО ВСК РФ, предположительно - Су-35. Его отправили с базы в Хмеймиме, прежде выполнив идентификацию при помощи  радиоэлектронной разведки. Официальных подтверждений перехвата не было.

Ранее Piter.tv писал о том, что появилась информация об освобождении сирийского Алеппо от боевиков.

Фото: Telegram-канал "Оперативная линия"

Видео: YouTube/
 

Теги: военная база, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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