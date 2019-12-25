Появилась информация об освобождении сирийского Алеппо от боевиков

Это произошло впервые с 2016 года.

Как сообщило местное телевидение al-Mayadeen, армии Сирии удалось установить полный контроль над пригородами и самим городом Алеппо, что произошло впервые с 2012 года. Это случилось после того, как военным удалось изгнать боевиков из промзоны Лирмун на северо-западе города.

Город Алеппо был освобожден от вооруженных формирований в 2016 году, однако жилые районы часто подвергались артобстрелам из пригородов. В воскресенье, 16 февраля, армия Сирии освободила 23 деревни в провинции Алеппо, боевики уже отступали. Об этом рассказал гостелеканал Сирии Ikhbariya.

Ранее мы сообщали о том, что 14 февраля боевики сбили еще один вертолет армии Сирии в провинции Алеппо. Инцидент произошел на западе провинции в Идлибской зоне деэскалации. По предварительной информации, сирийская оппозиция выпустила ракету типа "земля-воздух".