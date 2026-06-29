ФСБ предотвратила поджог синагоги в Ярославле

Силовики предотвратили в России преступление сторонника международной террористической организации (МТО).

Российские силовые структуры предотвратили поджог синагоги на территории города Ярославля. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ России. В надзорном ведомстве пояснили, что удалось поймать приверженца международной террористической организации (МТО). После совершения преступления в нашей стране мужчина собирался затем выехать в Сирию. Задание подозреваемый выполнял от иностранного куратора из этого государства. В рамках подготовки к теракту он приобрел составные компоненты и химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью.

В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства <…>. После совершения поджога фигурант планировал выехать в Сирию и вступить в ряды МТО. ЦОС ФСБ России

Известно, что злоумышленник провел разведку территории и фотосъемку объекта, но был своевременно выявлен и задержан оперативниками. По месту его жительства в ходе обысков силовиками обнаружены готовые к применению самодельные зажигательные устройства средства связи с инструкциями от куратора МТО. В отношении мужчины ведется уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ, а также части 2 статьи 205.5 УК РФ. Речь идет о приготовлении к террористическому акту и участии в деятельности организации признанной террористической на территории России.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России