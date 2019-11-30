В Алеппо сбили вертолет армии Сирии

Инцидент произошел на западе провинции в Идлибской зоне деэскалации.

Боевики сбили еще один вертолет армии Сирии в провинции Алеппо. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на телеканал "Al-Jazeera".

Инцидент произошел на западе провинции в Идлибской зоне деэскалации. По предварительной информации, сирийская оппозиция выпустила ракету типа "земля-воздух".

Напомним, в Идлибе 10 февраля погибли пять турецких военных, еще 3 февраля во время обстрела погибли семь военных и один гражданский специалист.

США выразили Турции и России свое недовольство ситуацией в Идлибе.