Однако Америка не будет вводить туда войска.

США выразили Турции и России свое недовольство ситуацией в Идлибе. Американцы дали коллегам понять, что их не устраивает ситуация, происходящая в Сирии. Об этом заявил советник Белого Дома по национальной безопасности Роберт О"Брайен во время выступления в Атлантическом совете ва Вашингтоне. Слова политика приводят "РИА Новости".

Идлиб - это очень плохая ситуация. Мы сказали, что нам это не нравится прокомментировал специалист

Чиновник заметил, что не существует волшебной палочки, которая решит конфликт. США не планируют вводить в регион свои войска, чтобы решать проблему, которую создали РФ и Турция.

Ранее Piter.tv писал о том, что уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза.

Видео: YouTube/Face the Nation