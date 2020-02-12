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США выразили Турции и России свое недовольство ситуацией в Идлибе

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Однако Америка не будет вводить туда войска.

США выразили Турции и России свое недовольство ситуацией в Идлибе. Американцы дали коллегам понять, что их не устраивает ситуация, происходящая в Сирии. Об этом заявил советник Белого Дома по национальной безопасности Роберт О"Брайен во время выступления в Атлантическом совете ва Вашингтоне. Слова политика приводят "РИА Новости".

Идлиб - это очень плохая ситуация. Мы сказали, что нам это не нравится

прокомментировал специалист

Чиновник заметил, что не существует волшебной палочки, которая решит конфликт. США не планируют вводить в регион свои войска, чтобы решать проблему, которую создали РФ и Турция.

Ранее Piter.tv писал о том, что уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза.

Видео: YouTube/Face the Nation

Теги: идлиб, сша, турция
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии, Новости России,

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