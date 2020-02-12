Республиканцы США больше поддерживают президента РФ, чем демократы.

Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза. Около 65 млн граждан США позитивно оценивают действия президента РФ на глобальной арене. По мнению экспертов из Axios, между рейтингом Путина и симпатиями партии Дональда Трампа есть связь.

Республиканцы более склонны доверять главе России, чем демократы или независимые избиратели. Статистика говорит о соотношении 31% против 10% соответственно. Это самый большой зафиксированный разрыв между членами двух партий. В целом 20% населения США выразили одобрение позиции Путина. К самому государству только 33% американцы позитивно настроены.

Ранее ВЦИОМ: Путину стали больше доверять после послания Федеральному собранию.

Видео: YouTube/SHOWTIME, CNN