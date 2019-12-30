ВЦИОМ: Путину стали больше доверять после послания Федеральному собранию

Показатели доверия вышли на трехмесячный максимум.

Рейтинги российского президента Владимира Путина значительно выросли после послания Федеральному собранию: деятельность главы РФ одобряют 65,4% россиян, а доверяют ему 71,5% граждан. Об этом информируют данные ВЦИОМ.

Рейтинг оценки работы Путин и рейтинг доверия начали рост с 15 января и прибавил 2,5-3% в недельном исчислении. Показатели вышли на трехмесячный максимум. Опрос проводили среди 1600 совершеннолетних респондентов путем телефонного интервью.

Отмечается, что в вопросе о доверии горожане отдали более 70% положительных голосов Путину, чуть больше 36% – главе ЛДПР Владимиру Жириновскому, на три процента меньше лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Партия "Единая Россия" получила 32,6% поддержки, КПРФ и ЛДПР практически поровну – 15% и 12%, "Справедливая Россия" осталась с шестью процентами доверяющих граждан.

Ранее Владимир Путин помог офицеру палестинской гвардии с упавшей фуражкой.