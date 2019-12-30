Владимир Путин помог офицеру палестинской гвардии с упавшей фуражкой

Президент поднял головной убор и надел на гвардейца.

Российский лидер Владимир Путин в ходе визита в Вифлеем помог палестинскому гвардейцу: президент поднял его упавшую на пол фуражку и надел мужчине на голову. Об этом сообщили РИА Новости.

Палестинцы невероятно восхитились главой России, видео с помощью Путина офицеру гвардии массово распространяется в арабских соцсетях. Лежащий на полу головной убор президент заметил, когда проходил мимо шеренги иностранных военных. После того, как фуражка вернулась на законное место, Путин показал офицеру большой палец и проследовал дальше.

В Вифлееме президент обсудил с палестинским главой Махмудом Аббасом двустороннее сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке.

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Видео: Mohammad Atiq / Facebook; United Nations, NBC News / YouTube