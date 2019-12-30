Иностранцы объяснили свою позицию.

Китай поддержал предложение Путина провести саммит пяти стран. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Дипломат считает, что в последнее время в мире растет нестабильность. Из-за этого ООН регулярно приходится сталкиваться с вызовами в международных вопросах. Китай готов поддержать Россию в необходимости координации действий с другими членами Совбеза. Для участия во встрече также приглашены лидеры Великобритании, США, Франции.

Ранее идею уже одобрили в ООН и Эмманюэль Макрон в Париже. В правительстве Лондона заявили, что будут ждать дополнительных деталей по готовящемуся мероприятию.

Piter.tv писал о том, что генсек ООН предупредил об угрожающих миру "всадниках Апокалипсиса".

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