В ООН поддержали предложение Путина о саммите лидеров пяти стран

Некоторые участники уже поддержали предложение.

В ООН поддержали предложение Владимира Путина о саммите лидеров пяти стран. Об этом "ТАССу" сообщил официальный представитель генсека Фархан Хак. Иностранец добавил, что ООН приветствует любые предложения по диалогу между членами Совбеза.

Напомним, что президент РФ внес инициативу о встрече в 2020 году с главами еще четырех стран. Он надеется увидеть на саммите лидеров Франции, США, Китая, Великобритании. По мнению политика, именно на этой пятерке лежит особая ответственность по сохранению цивилизации. Заявление Путин сделал 23 января во время торжественных мероприятий в Иерусалиме.

Ранее Piter.tv писал о том, что генсек ООН предупредил об угрожающих миру "всадниках Апокалипсиса".

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