Генсек ООН предупредил об угрожающих миру "всадниках Апокалипсиса". По словам Гутерриша, мир приближается к точке невозврата. Об этом иностранец заявил во время своего доклада об итогах работы организации в 2019 году и планах на 2020 год.
Больше людей вынуждены покинуть свои дома, чем когда-либо после Второй мировой войны
прокомментировал специалист
Он рассказал о четырех всадниках, которые больше всего могут повлиять на ситуацию. В список попали геополитическая напряженность и климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление использованием новых технологий. По первой причине теракты продолжают собирать массовые жертвы и растет ядерная опасность. Также в мире регулярно увеличивается температура. Уже в ближайшее время некоторым видам живых существ может грозить глобальное вымирание. Третья причина влияет на развитие неравенства и снижению доверия к институтам власти. В отдельных государствах женщины требуют от политики равенства прав и свобод, а также защиту от дискриминации. Четвертая причина стала обратной стороной цифровизации мира.
Технологический прогресс идет быстрее, чем наши способности ему соответствовать - или даже его осознавать
считает спикер
Гутерриш напомнил, что технологии несут блага, но также и новые преступления. При их помощи злоумышленники разжигают ненависть и распространяют ложную информацию, нарушают частную жизнь.
Ранее Piter.tv писал о том, что Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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