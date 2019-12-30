Специалист раскрыл четыре основные проблемы мирового сообщества.

Генсек ООН предупредил об угрожающих миру "всадниках Апокалипсиса". По словам Гутерриша, мир приближается к точке невозврата. Об этом иностранец заявил во время своего доклада об итогах работы организации в 2019 году и планах на 2020 год.

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Он рассказал о четырех всадниках, которые больше всего могут повлиять на ситуацию. В список попали геополитическая напряженность и климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление использованием новых технологий. По первой причине теракты продолжают собирать массовые жертвы и растет ядерная опасность. Также в мире регулярно увеличивается температура. Уже в ближайшее время некоторым видам живых существ может грозить глобальное вымирание. Третья причина влияет на развитие неравенства и снижению доверия к институтам власти. В отдельных государствах женщины требуют от политики равенства прав и свобод, а также защиту от дискриминации. Четвертая причина стала обратной стороной цифровизации мира.

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Гутерриш напомнил, что технологии несут блага, но также и новые преступления. При их помощи злоумышленники разжигают ненависть и распространяют ложную информацию, нарушают частную жизнь.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/