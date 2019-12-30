Россияне опросили местное население в городе Дума.

Россия представила ООН доказательства фальсификации химической атаки в Сирии. Речь идет о применении запрещенных средств в городе Дума Восточной Гуты в апреле 2018 года. На заседании Совбеза ООН выступил глава Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Об этом сообщили "РИА Новости".

Российский представитель представил членам совета показания местных жителей. Специалисты опросили несколько сотен очевидцев событий, а также пострадавших. Григорьев обсудил с делегатами доклад ОЗХО от первого марта 2019 года, который говорит о последствиях химатаки в 2018 году.

Показания свидетелей являются неоспоримым доказательством того, что химатака в была сфальсифицирована прокомментировал спикер

В частности, в больницы Думы не поступали люди с травмами и ожогами, которые были бы последствиями химатаки. Россияне опросили десять жителей дома в Думе, в которых найдены мертвые тела. Также они изучили данные, полученные от местного населения, проживающего в радиусе одного километра от дома с жертвами.

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