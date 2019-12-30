МИД РФ раскритиковал Украину за дискриминацию русского языка

Ведомство отреагировало на новый закон, который касается языка, на котором будут учить неукраиноговорящих детей.

Несмотря на рекомендации Совета Европы, Киев продолжает политику насильной украинизации неукраиноговорящего населения. Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве отреагировали на принятый Радой закон "Об общем среднем образовании". Согласно нему дети, говорящие на языках стран ЕС, будут учиться на родном языке до 5 класса. Затем процент учёбы на украинском языке будет расти с 20 до 60 процентов. У русскоговорящих детей этот процент будет равен 80. В МИД подчеркнули, что украинские дети будут обучаться на родном языке с 1 по 11 класс.

В Москве считают, что таким образом Украина нарушает права человека и попросили ООН, ОБСЕ и Совет Европы оценить действия Киева.

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