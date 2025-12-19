Юный житель Петербурга побывал за штурвалом спасательного вертолета

Мечта девятилетнего петербуржца о небе исполнилась благодаря МЧС.

В Санкт-Петербурге в рамках всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний" исполнили мечту девятилетнего Дмитрия Ракова, который хотел почувствовать себя пилотом вертолета. Желание ребенка осуществили при поддержке Правительства России.

Глава МЧС России Александр Куренков поддержал участие ведомства в акции и помог организовать для школьника посещение Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. Для мальчика подготовили ознакомительную программу, включающую экскурсию по подразделению.

Сотрудники авиационно-спасательного центра познакомили Дмитрия с вертолетной техникой, рассказали об особенностях службы летчиков МЧС и задачах, которые выполняют экипажи при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Во время визита ребенок смог занять место пилота в кабине спасательного вертолета, рассмотреть навигационные приборы и задать вопросы специалистам. В МЧС отметили, что подобные мероприятия направлены на поддержку детских мечтаний и профориентацию подрастающего поколения.

Фото: МЧС Санкт-Петербурга