Специалисты из Петербурга присоединятся к реставрации Триумфальной арки Пальмиры

Российские и сирийские специалисты провели первое онлайн-совещание по возобновлению сотрудничества в рамках проекта реставрации Триумфальной Арки Пальмиры. Встреча состоялась после смены власти в Сирии. С российской стороны в переговорах участвовали генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и руководитель проекта Наталья Соловьёва. Сирийскую сторону представляли директор Департамента древностей и музеев Масуд Бадави и директор Департамента объектов Всемирного культурного наследия Лина Кутейфан.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул значимость проекта, назвав его символом победы культуры над варварством. Он выразил уверенность, что петербургские реставраторы продолжат свою важную миссию.

По итогам встречи стороны договорились о разработке и согласовании новых договоров о сотрудничестве. Сирийские коллеги проинформировали о текущем состоянии дел в сфере сохранения культурного наследия Пальмиры. Отмечено, что, несмотря на подписание соглашений с другими странами, ни одно из них не касается реставрации Триумфальной Арки.

Российские специалисты подтвердили готовность возобновить работы, как только будут достигнуты окончательные договорённости. Проект, разработанный учёными Института истории материальной культуры РАН, был признан ЮНЕСКО "образцовым" в августе 2023 года, однако его реализация была приостановлена из-за политической ситуации в Сирии.

Фото: Правительство Петербурга