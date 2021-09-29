Петербург представил передовые IT-достижения на выставке GITEX Africa 2026 в Марокко

Делегация из одиннадцати петербургских предприятий представляет город на международной выставке GITEX Africa 2026, которая проходит с 7 по 9 апреля в столице Марокко. Как сообщили в пресс-службе Смольного, экспозиция посвящена решениям для цифрового развития, кооперации и другим инновационным разработкам.

Работа делегации строится по двум ключевым направлениям. С одной стороны, на стенде города проходит демонстрация высоких технологий и экспортного потенциала Петербурга. С другой — организована насыщенная деловая программа, включающая установление прямых контактов в ключевых инновационных секторах.

Для достижения конкретных результатов участники проводят целевые B2B-встречи с местными и международными партнерами. По словам организаторов, такой формат участия, поддерживаемый правительством города, позволяет не только презентовать IT-потенциал, но и заложить фундамент для долгосрочного сотрудничества с Марокко и всем Африканским континентом.

