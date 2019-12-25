ОАК передала Минобороны России новую партию Су-34

В "Ростехе" сообщили о выполнении гособоронзаказа.

Объединенная авиастроительная корпорация, выходящая в государственную корпорацию "Ростех", передала российскому министерству по обороне очередную партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники прес-сслулжыб "Ростеха". Они уточнили, что перед передачей заказчику самолеты прошли через комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний. Борты поставлены в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. пресс-служба "Ростеха"

Известно, что Су-34 зарекомендовал себя как надежная и эффективная машина, а отечественные военные летчики высоко оценивают его маневренность, живучесть и другие характеристики. Представитель госкорпорации указал СМИ, что российские авиастроительные заводы существенно нарастили производство этих боевых машин. В настоящее время предприятия осуществляют ритмичные серийные поставки Су-34 в ряды ВС РФ.

Фото: государственная корпорация "Ростех"