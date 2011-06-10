Ростех выполнил ГОЗ на 65% за I полугодие

Сергей Чемезов сообщил о работе по выполнению гособоронзаказа за 2024 и 2025 года.

Государственная корпорация "Ростех" выполнила государственный оборонный заказ на 65 процентов за I полугодие 2025 года. Соответствующее заявление в рамках рабочей встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в Доме правительства в Москве сделал генеральный директор компании Сергей Чемезов. Эксперт добавил, что ГОЗ по боеприпасам реализован на 50 процентов. За прошлый год ГОЗ был выполнен на 99,5 процентов, а по особо востребованной технике, так называемому "президентскому списку" - на все сто процентов.

За первое полугодие мы уже выполнили на 65% - это поставки готового вооружения, готовых изделий, и 50% - это средства поражения, боеприпасы и так далее. Сергей Чемезов, глава Ростеха

Эксперт пояснил, что таким образом Ростех обеспечивает потребности Вооруженных сил страны на сто процентов. Вместе с этим направлением также развивается и гражданская продукция.

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Фото и видео: Правительство России