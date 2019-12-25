Шведский самолёт-разведчик пролетел в 200 км от Петербурга

Судя по всему, шведский Gulfstream IV взлетел с авиационной базы Линчепинг и в течение нескольких часов наворачивал круги у города Лаппеенранта.

Утром во вторник, 22 августа, самолёт ВВС Швеции был замечен у российско-финской границы всего в 200 км от Северной столицы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Судя по всему, шведский Gulfstream IV взлетел с авиационной базы Линчепинг и в течение нескольких часов наворачивал круги у города Лаппеенранта, а затем повернул севернее, к мысу Нордкап вдоль границы с РФ.

Как отмечают в сообществе Flightradar Monitoring, Швеция располагает двумя подобными воздушными суднами. Они предназначены для радиоэлектронной разведки.

Фото: Pxhere