Американский самолет-разведчик замечен у Петербурга

Самолет-разведчик США появился рядом с Петербургом. Сервис Flightradar24 зарегистрировал полет самолета Boeing RC-135V Rivet Joint в небе над Финляндией, неподалеку от российской границы.
Анализ маршрута показывает, что натовский самолет совершил несколько пролётов вдоль российской границы, двигаясь на небольшой высоте. Взлетел он с британской авиабазы и пролетел над Финляндией и Швецией.
Ранее мы сообщили о том, что приложение МЧС поможет жителям Ленобласти узнать о чрезвычайных ситуациях.
Фото: Скриншот сервиса Flightradar24
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