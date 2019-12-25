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Американский самолет-разведчик замечен у Петербурга
Сегодня, 12:44
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Американский самолет-разведчик замечен у Петербурга

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Сервис Flightradar24 зарегистрировал полет самолета Boeing RC-135V Rivet Joint в небе над Финляндией.

Самолет-разведчик США появился рядом с Петербургом. Сервис Flightradar24 зарегистрировал полет самолета Boeing RC-135V Rivet Joint в небе над Финляндией, неподалеку от российской границы.

Анализ маршрута показывает, что натовский самолет совершил несколько пролётов вдоль российской границы, двигаясь на небольшой высоте. Взлетел он с британской авиабазы и пролетел над Финляндией и Швецией.

Ранее мы сообщили о том, что приложение МЧС поможет жителям Ленобласти узнать о чрезвычайных ситуациях.

Фото: Скриншот сервиса Flightradar24

Теги: самолет-разведчик, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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