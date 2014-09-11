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Приложение МЧС поможет жителям узнать о чрезвычайных ситуациях
Сегодня, 12:59
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Приложение МЧС поможет жителям узнать о чрезвычайных ситуациях

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Оно также содержит полезные памятки о действиях в чрезвычайных ситуациях, инструкции по оказанию первой помощи.

Жителям Ленобласти предложили установить мобильное приложение МЧС России для получения оперативной информации о чрезвычайных ситуациях, включая сигналы "Ракетная опасность" и "Угроза БПЛА". Об этом сообщает администрация Ленобласти.

Мобильное приложение "МЧС России" предлагает пользователям получать экстренные сообщения в зависимости от их местоположения. Оно также содержит полезные памятки о действиях в чрезвычайных ситуациях, инструкции по оказанию первой помощи. С помощью приложения можно уведомить МЧС о регистрации туристической группы.

Напомним, что в Ленинградской области с весны прошлого года действует запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) без специальных разрешений.

Ранее мы сообщили о том, что приложение "Госуслуги.Дом" скачали 15 тыс. жителей Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: бпла, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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