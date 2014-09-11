Приложение МЧС поможет жителям узнать о чрезвычайных ситуациях

Оно также содержит полезные памятки о действиях в чрезвычайных ситуациях, инструкции по оказанию первой помощи.

Жителям Ленобласти предложили установить мобильное приложение МЧС России для получения оперативной информации о чрезвычайных ситуациях, включая сигналы "Ракетная опасность" и "Угроза БПЛА". Об этом сообщает администрация Ленобласти.

Мобильное приложение "МЧС России" предлагает пользователям получать экстренные сообщения в зависимости от их местоположения. Оно также содержит полезные памятки о действиях в чрезвычайных ситуациях, инструкции по оказанию первой помощи. С помощью приложения можно уведомить МЧС о регистрации туристической группы.

Напомним, что в Ленинградской области с весны прошлого года действует запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) без специальных разрешений.