Приложение "Госуслуги.Дом" скачали 15 тыс. жителей Ленобласти

Недавно появилась новая возможность – коллективные заявки, позволяющие обращаться в управляющую организацию совместно с соседями. Около 10% всех заявок, поданных за последние три недели, являются коллективными.

Приложение "Госуслуги.Дом" набирает популярность в Ленобласти. За последний месяц его загрузили 15 тысяч пользователей, общее количество установок достигло почти 125 тысяч. Информация предоставлена строительным блоком администрации региона.

Это приложение предоставляет различные полезные функции, включая отправку обращений в управляющую компанию, оплату счетов, участие в общих собраниях собственников и многое другое. Недавно появилась новая возможность – коллективные заявки, позволяющие обращаться в управляющую организацию совместно с соседями. Около 10% всех заявок, поданных за последние три недели, являются коллективными.

В ближайшем будущем планируется добавить еще одну функцию – режим несобственника, который даст возможность решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства не только владельцам недвижимости, но и арендаторам, а также членам семьи собственников.