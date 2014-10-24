Жители Ленобласти смогут в МФЦ оформить документы по планировке территории

Услуга предоставляется благодаря взаимодействию ГБУ ЛО "МФЦ" с комитетом градостроительной политики Ленинградской области.

Теперь в каждом филиале, отделении, удаленном рабочем месте и бизнес-офисе МФЦ Ленинградской области можно воспользоваться новой государственной услугой. Воспользоваться ею могут как частные лица, так и организации. Об этом рассказала пресс-служба правительства региона.

Государственная услуга заключается в предоставлении документации по планировке территории. Сюда входят проекты планировки и межевания, градостроительные планы земельных участков и другие бумаги, которые необходимы для гармонизации информации о земле согласно действующему законодательству.

Услуга предоставляется благодаря взаимодействию ГБУ ЛО "МФЦ" с комитетом градостроительной политики Ленинградской области. Детали о новой услуге можно узнать на официальном сайте.