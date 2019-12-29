Еще шестеро солдат пострадали из-за обстрела позиций сил Эрдогана.

Турция сообщила о гибели двух своих военных в Сирии. Об этом заявили представители вооруженных сил Анкары в коммюнике. Информацию подтвердили журналисты с телеканала NTV. Они ссылаются на представителей Минобороны страны. Известно, что позиции турок обстреляли в районе проведения операции "Весенний щит". Кроме жертв есть еще шестеро раненых. ВС Турции ответило противнику ответными мерами, открыв огонь.

Напомним, что накануне Турции удалось сбить в небе над Идлибом военный самолет L-39. Ситуация в зоне деэскалации обострилась после 27 февраля. Участники из запрещенной на территории РФ террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" начали атаковать правительственные позиции.

Ранее Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии.

Видео: YouTube/

