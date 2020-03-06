Погиб 21 человек из сирийских правительственных войск.

Турция ударила по двум десяткам сирийских военных в провинции Идлиб. Об этом сообщили журналисты из агентства Anadolu. Данная реакция стала ответом на нападение со стороны Дамаска.

Из-за обстрела правительственными силами погиб один военный из Анкары. После этого силы Эрдогана приняли решение ответить при помощи артиллерии и беспилотников. Трагедия, в которой погиб 21 человек, произошла днем 5 марта.

Напомним, что вечером того же дня президенты РФ и Турции договорились о прекращении огня. Глава Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск будет применять силу, если американские и турецкие военные не покинут территорию государства.

Ранее Эрдоган запросил у Трампа поддержку из-за операции в Идлибе.

Видео: YouTube/Al Jazeera English