Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Турецкий лидер подчеркнул, что за страной осталось право отвечать на любые нападения со стороны армии Сирии.

Турция и Россия договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе. Режим вступит в силу в ночь с 5 на6 марта, заявил Тайип Эрдоган на пресс-конференции с Владимиром Путиным.

Президент Турции отметил вклад Анкары и Москвы "международные усилия по разрешению конфликта". Турецкий лидер подчеркнул, что за страной осталось право отвечать на любые нападения со стороны армии Сирии.

Также Турция обязуется оказать содействие беженцам по возвращению на родину. По мнению Эрдогана, режим Асада намерен создать новые волны беженцев для давления на Турцию.

Видео: ynet, Anadolu Agency, BBC News, VOA News