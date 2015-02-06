Путин: отношения между РФ и Сирией всегда носили дружеский характер

По его словам, Москва всегда руководствовалась интересами сирийского народа.

Отношения между Россией и Сирией всегда носили дружеский характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Серии Ахмедом аш-Шараа в Кремле.

По словам главы государства, между странами за многие десятилетия сложились особые отношения. Путин напомнил, что свыше 80 лет Москва поддерживает дипломатические связи с Дамаском. Он подчеркнул, что эти связи были установлены в самые трудные для СССР времена.

Путин добавил, что Россия всегда руководствовалась интересами сирийского народа. Он назвал проведение парламентских выборов в стране большим успехом.

Видео: официальный сайт президента России