Глава государства поинтересовался, улучшают ли новые технологии экологическую ситуацию в стране.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой "Норникеля" Владимиром Потаниным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече Путин и Потанин обсудили текущую деятельность компании. Особое внимание уделили социальной программе "Норникеля". Глава государства поинтересовался, улучшают ли новые технологии экологическую ситуацию в стране. Глава "Норникеля" отметил, что выбросы вредных веществ уменьшаются, однако компания создала новые системы, которые позволяют не только рассчитывать количество выбросов, но и прогнозировать поведение предприятия.

Потанин добавил, что с помощью искусственного интеллекта в "Норникеле" знают, когда и сколько будет выброшено вредных веществ. Он подчеркнул, что это исключительно российские технологии.

Ранее Путин пошутил, что президент Таджикистана морил его голодом.

Видео: официальный сайт президента России