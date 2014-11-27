Путин пошутил, что президент Таджикистана морил его голодом

Президент РФ принял участие в саммите СНГ.

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон морил его голодом. Его слова приводит журналист Павел Зарубин для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Глава государства посетил Душанбе на прошлой неделе для участия в саммите СНГ. В ходе прогулки по резиденции главы Таджикистана и общения перед неформальным обедом Путин шутливо рассказал другим лидерам про голод.

Рахмон со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю - зачем моришь голодом?



Владимир Путин, президент РФ

Видео: Telegram / ЗАРУБИН