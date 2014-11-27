Трамп: Путин пойдет на урегулирование конфликта с Украиной

Президент США отметил, что его администрация "все равно будет действовать".

Президент РФ Владимир Путин пойдет на урегулирование конфликта с Украиной. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на борту своего самолета по пути на Ближний Восток.

По словам американского лидера, для Путина это было бы хорошим шагом. Он выразил уверенность, что президент РФ сможет урегулировать нынешний конфликт. При этом Трамп отметил, что его администрация "все равно будет действовать".

Если он не урегулирует - для него это плохо кончится.



Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп заявил, что не верит в угрозу нападения России на Финляндию.

Фото: YouTube / The White House