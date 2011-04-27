Глава США заметил, что в случае необходимости

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что не верит в угрозу нападения российского руководства на Финляндию и считает вероятность такого развития событий крайне низкой. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе общения с местными журналистами во время рабочей встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Вашингтоне. Корреспонденты задали вопрос политическому лидеру о том, будут ли США защищать Хельсинки в том случае, если Москва решится атаковать территорию соседнего государства.

Не думаю, что это произойдет. <...> Думаю, что вероятность этого очень-очень мала... Я сделаю это, да. Они являются членами НАТО. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что коллективный Запад и США наращивают давление на Россию с целью добиться мирного урегулирования регионального конфликта на Украине. По мнению лидера Белого дома, Североатлантический военный альянс отлично показывает себя в вопросе поставки вооружения армии киевскому режиму.

Трамп объявил о сделке с Финляндией по 11 ледоколам.

Фото и видео: Белый дом