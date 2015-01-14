Глава США указал на потребность страны в ледоколах.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе намерена перенять у Финляндии опыт в строительстве ледоколов, так как сейчас у США есть только один действующий ледокол — тяжелый Polar Star, а у других государств их гораздо больше. Северная страна предоставит заказчику 11 судов, так как США нуждается в подобной защите. Первый корабль Белый дом получит в 2028 году. Соответствующее зявление лидер Белого дома сделал в ходе общения с местными журналистами во время рабочей встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом.

У нас намечается крупный заказ. Мы покупаем ледоколы. В основном строим их вместе: четыре там и семь здесь. Мы, как мне кажется, получили довольно выгодную цену. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что на втором американском ледоколе под названием Polar Sea в 2010 году произошел сбой двигателя. С того момента корабль не используется. По мнению Дональда Трампа, сейчас Финляндия создет лучшие в мире ледоколы. Лидер США добавил, что власти из Хельсинки практически являются монополистами в сфере строительства судов такого типа. Ранее возможность покупки ледоколов лидеры США и Финляндии обсуждали еще в марте 2025 года во время встречи в гольф-клубе Trump International Golf Club. Тогда Дональд Трамп подчеркнул, что США нуждаются в новых ледоколах, которые помогут обеспечить международную безопасность.

Трамп: Испанию, возможно, следует вышвырнуть из НАТО.

Фото и видео: Белый дом