Трамп: Испанию, возможно, следует вышвырнуть из НАТО

Глава США напомнил о важности трат на оборону для Европы.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп предположил, что Испанию необходимо исключить из состава Североатлантического военного альянса из-за недостаточно высокого уровня оборонных расходов. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе общения с местными журналистами во время рабочей встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Вашингтоне.

У них нет оснований не делать это (увеличивать ассигнования на оборону). Но ничего. Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО. Дональд Трамп, глава США

Дополнительно глава вашингтонской администрации указал, что власти не намерены сокращать численность своих войск в европейском регионе, однако чиновники могут произвести там передислокацию профессиональных кадров. На мероприятии в Белом доме также присутствовал шеф Пентагона Пит Хегсет. Он заметил, что требование увеличить военные расходы для стран Европы до уровня в пять процентов от национальных показателей ВВП к 2035 году не означает, что Америка "бросает НАТО".

Трамп считает, что конфликт на Украине удастся урегулировать.

