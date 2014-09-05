Трамп считает, что конфликт на Украине удастся урегулировать

Президент США заявил, что его администрация урегулировала семь конфликтов в нынешнем году.

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине удастся урегулировать. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

По словам американского лидера, он уверен в том, что получится урегулировать ситуацию с Россией. Он также подчеркнул, что его администрации удалось в нынешнем году урегулировать семь конфликтов по всему миру. Трамп напомнил, что США близки к урегулированию еще одного конфликта, который происходит в секторе Газа.

Ранее Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине.

Фото: YouTube / The White House