Глава США сообщил о готовности урегулировать конфликт на Украине.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заверил в контексте вопроса о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины, что не стремится к дальнейшей эскалации регионального конфликта между Киевом и Москвой. Соответствующее заявление глава государства сделал перед местными журналистами, отвечая на вопросы СМИ из Овального кабинета вашингтонской администрации. Однако глава государства не стал публично говорить о том, что именно он решил по поводу поставок.

Я не добиваюсь эскалации. Я вроде бы принял решение. В целом. Думаю, я хочу знать, что они с ними сделают. Куда они их направят. Думаю, мне придется спросить об этом. Я бы задал определенные вопросы. Дональд Трамп, глава США

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс от 28 сентября заявил общественности, что вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок ракет Tomahawk европейским союзникам для последующей передачи ВСУ. Иностранец уведомил, что окончательное решение по ситуации примет Дональд Трамп. А 14 июля американский политический лидер сообщил, что Белый дом решил и дальше передавать оружие и военную технику Украине в том случае, если региональные союзники страны будет оплачивать такие военные поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО.

Трамп подтвердил, что рэпер Diddy просил президентского помилования.

Фото и видео: Белый дом