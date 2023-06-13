Трамп подтвердил, что рэпер Diddy просил президентского помилования

Глава США объяснил, что артист обращался в администрацию с просьбой.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп подтвердил, что скандально известный рэпер Шон Комбс (P Diddy), теперь приговоренный к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 500 тысяч долларов по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией, просил у лидера Белого дома помилования. Соответствующее заявление глава государства сделал перед местными журналистами, отвечая на вопросы СМИ из Овального кабинета вашингтонской администрации. Ранее, в августе текущего года адвокат музыканта Николь Уэстморленд заявила прессе, что команда артиста связалась с администрацией Дональда Трампа и обсудила с ней вопрос возможного помилования исполнителя.

Многие люди просили у меня помилования... Дональд Трамп, глава США

Напомним, что судебная инстанция в Нью-Йорке приговорила Diddy к 50 месяцам тюрьмы по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией. Прокуроры просили приговорить Шона Комбса (настоящее имя музыканта) к более чем 11 годам тюрьмы, а сторона защиты настаивала на 14 месяцах заключения. На фигуранта расследования наложен штраф в 500 тысяч долларов. Ранее присяжные признали Шона Комбса виновным по двум криминальным эпизодам перевозки потерпевших с целью занятия проституцией, по каждому из инцидентов злоумышленнику грозило до десяти лет. Коллегия присяжных при этом оправдала артиста по более тяжелым статьям.В частности, речь идет о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Суд признал P. Diddy виновным по двум из пяти пунктов обвинения

Фото и видео: Белый дом