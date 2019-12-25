Суд признал P. Diddy виновным по двум из пяти пунктов обвинения

Дата вынесения артисту приговора еще не определена.

Присяжные на Манхэттене признали американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя исполнителя Шон Комбс) виновным в транспортировке людей для занятия проституцией. Однако жюри посчитало, что подозреваемый невиновен в вымогательстве и торговле людьми. СОответствующее заявление опубликовал местный телеканал Fox News.

Напомним, что слушания по уголовному делу P. Diddy длились около двух месяцев. В общей сложности Шону Комбсу вменялись обвинения по пяти пунктам. Наиболее серьезными из них стали вымогательство и торговля людьми. В американских СМИ уточнили, что признание фигуранта расследования виновным по упомянутым обвинениям могло грозить рэперу пожизненным сроком заключения. Наказание за транспортировку людей для занятия проституцией, по двум эпизодам которой Комбс был признан виновным, предусматривает до дести лет лишения свободы. Да данный момент информации о дате вынесения музыканту приговора не приводится в прессе.

Ранее, в сентябре 2024 года P. Diddy был взят под стражу в суде Нью-Йорка после предъявления присяжными обвинений в насилии и торговле людьми. С 2023 года американец несколько раз обвинялся в насилии и шантаже. Наибольший общественный резонанс возник после подачи в судебную инстанцию иска бывшей девушкой рэпера - певицы Кассандры Вентур. Позже девушка отозвала иск.

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Фото: Piter.tv