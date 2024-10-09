В МИД РФ сравнили отношение властей США к украинским детям и американским детям, участвовавшим в "белых вечеринках".

Выступающей морализатором на международном уровне американской администрации стоило бы задуматься над судьбой детей, которые стали жертвами по уголовному делу музыкального исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом P. Diddy, а не волноваться за судьбы украинских детей, якобы проявляя о них заботу и поддерживая решения Международного уголовного суда (МУС). Чиновница заметила, что власти в Вашингтоне поддерживают юрисдикцию инстанции, которая занимается расследованием "преступлений" Москвы в отношении несовершеннолетних.

У меня вопрос: если так волнует США и весь их госаппарат судьба украинских детей, может быть, на каком-то этапе им стоит задуматься о том, что происходит с конкретными детьми, причем известными… Может, тот же самый МУС против самих себя подаст иск? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ.

В МИД РФ полагают, что власти США заняты чем угодно, но не заботой о детях, которые были жертвами десятилетиями в их же собственной стране.

Захарова: эта ОПГ в США десятилетиями создавала педофилические империи.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik