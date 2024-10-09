Выступающей морализатором на международном уровне американской администрации стоило бы задуматься над судьбой детей, которые стали жертвами по уголовному делу музыкального исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом P. Diddy, а не волноваться за судьбы украинских детей, якобы проявляя о них заботу и поддерживая решения Международного уголовного суда (МУС). Чиновница заметила, что власти в Вашингтоне поддерживают юрисдикцию инстанции, которая занимается расследованием "преступлений" Москвы в отношении несовершеннолетних.
У меня вопрос: если так волнует США и весь их госаппарат судьба украинских детей, может быть, на каком-то этапе им стоит задуматься о том, что происходит с конкретными детьми, причем известными… Может, тот же самый МУС против самих себя подаст иск?
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ.
В МИД РФ полагают, что власти США заняты чем угодно, но не заботой о детях, которые были жертвами десятилетиями в их же собственной стране.
Захарова: эта ОПГ в США десятилетиями создавала педофилические империи.
Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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