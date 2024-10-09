В МИД РФ указали о том, как на "белых вечеринках" относились к детям.

Организованная преступная группа с Пи Дидди во главе, действующая на территории США, создавала педофилические империи. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница прокомментировала скандал, разгоревшийся вокруг рэпера. Речь идет о проведении иностранным музыкантом так называемых "белых вечеринок". По мнению сотрудницы МИД РФ, в противоправных мероприятиях в США были замешаны все. Эксперт указала зрителям, что политические элиты в Вашингтоне стали разветвленной сетью для порока, так как они отводили глаза от происходящего.

Называются имена таких американских идолов, которые никак не могли подвергаться критике, такие как Опра Уинфри... Задача была не просто воспользоваться ребенком, задача была растлить несовершеннолетнего, апробировав на нем все пороки и буквально проведя его через все страсти. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: скандал в США с Пи Дидди только начинает набирать обороты.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik