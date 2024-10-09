Захарова: скандал в США с Пи Дидди только начинает набирать обороты

В МИД РФ указали на обвинения властей США в отношении организаторов "белых вечеринок".

Общественный скандал в США с рэпером Пи Дидди только начинает набирать обороты. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница оценила сведения о проведении иностранным музыкантом так называемых "белых вечеринок". Эксперт отметила, что в центре всего это находятся обвинения в педофилии. В МИД РФ отметили, что основным объектом преступления становились дети, а происходило это не одномоментно, длилось годами, преднамеренно.

Параллельно с шоу-бизнесом, определенная группа лиц занималась незаконными делами. Речь идет о разветвленной сети мероприятий по всей Америке в течение десятилетий. Секс-траффикинг, распространение наркотиков. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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