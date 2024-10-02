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МИД объяснил отказ Молдавии в аккредитации "РИА Новости" зачисткой инфополя

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Мария Захарова напомнила о недавнем отказе Кишинева.

Отказ молдавских властей в аккредитации корреспондента информационного агентства "РИА Новости" для освещения президентских выборов на территории республики - это очередной пример зачистки информационного поля страны кишиневским руководством.  Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова.  Действия Молдавии Мария Захарова охарактеризовала как очередной вопиющий факт дискриминации представителей прессы.

Молдавские власти вот так и относятся к своим гражданам, вот так они и зачищают информационное поле страны.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что МИД Молдавии отказал в аккредитации корреспондента издания, выходящего в медиагруппу "Россия сегодня", для освещения предстоящих выборов президента. Власти страны сослались на несоответствие заявки местному законодательству. Однако ни не объяснили,в чём именно заключается нарушение.

Захарова: методология США - бесконечные манипуляции и глобальный обман.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, молдавия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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