В МИД РФ сравнили кризис на Украине и Ближнем Востоке.

Американская администрация использует методологию бесконечных манипуляций и глобального обмана. Такой процесс отчетливо было видно во время Евромайдана в Киеве, и это же сейчас мировая общественность фиксирует на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница заметила, что после убийства руководством еврейского государства главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании, который в тот момент находился в Иране, высшее руководство в Вашингтоне заявило о том, что отказ Ирана от ответа на это убийство приведет к деэскалации обстановки в регионе Ближнего Востока.

В результате мы видим серию терактов с пейджерами, которые стали беспрецедентными, вызвали у одних абсолютный ужас в понимании того, что лимитов больше нет, и для достижения целей даже государство готово идти на совершение абсолютно открытых террористических актов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова описала смену генсека НАТО строчками из басни Крылова.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik