В МИД РФ оценили смену Столтенберга на Рютте в НАТО.

В российском внешнеполитическом ведомстве описали смену генерального секретаря НАТО, норвежца Йенса Столтенберга на нидерландского экс-премьер-министра Марка Рютте строчками из басни Ивана Крылова: "А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь". Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница указала на то, что человек на должности мало что решает, так как все управляется представителями Вашингтона, а генсек, по сути, является прост обычной "секретаршей".

Придумали должность как бы "генеральный секретарь" НАТО, на самом деле который является не генеральным секретарем, а по большому счету, в плохом смысле слова "секретаршей"… Есть такой мем, когда люди хотят намеренно обидеть или от невежества употребляют, это к этой функции сведено Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Страны НАТО хотят раздербанить Украину до самого конца, заявила Захарова.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik