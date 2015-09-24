Страны НАТО хотят раздербанить Украину до самого конца, заявила Захарова

Мария Захарова указала на желание Запада получить территории Западной Украины.

Украину не принимают в состав Североатлантического военного альянса, потому что страны блока хотят раздербанить страну до конца – им нужны территории, которые власти в Вашингтоне рассматривают, как свои исторические земли. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница указала зрителям шоу на то, что руководители НАТО прекрасно понимают, что новые регионы РФ останутся вместе с Москвой. Но блок не хочет гарантировать киевскому режиму будущие государственные границы.

Их волнует, что они не собираются гарантировать Украине ее границы будущие, те, в которых она сейчас находится. Мы не берем линию соприкосновения. Мы говорим о Западной Украине в первую очередь. Вот это рассматривается натовскими странами как часть их будущих территорий. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова полагает, что киевский режим утратил собственную государственность и не имеет самостоятельности, поэтому страны НАТО решили поживиться на этом процессе и раздербанить Украину до ее конца.

Захарова назвала передачу Западом оружия ВСУ "слабоумием и отвагой".

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik