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Захарова назвала передачу Западом оружия ВСУ "слабоумием и отвагой"

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По ее словам, западные страны не понимают серьезность угрозы, связанной с поставками оружия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала передачу Западом оружия ВСУ "слабоумием и отвагой". Об этом она заявила в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По ее словам, западные страны не понимают серьезность угрозы, связанной с поставками оружия киевскому режиму. Дипломат подчеркнула, что это оружие применяется против атомных электростанций, а также "перетекло и на регион Ближнего Востока".

Ранее Песков заявил, что Россия должна продолжать спецоперацию, чтобы одержать победу.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: вооруженные силы украины, запад, мария захарова, мид россии, поставки оружия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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