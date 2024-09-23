По ее словам, западные страны не понимают серьезность угрозы, связанной с поставками оружия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала передачу Западом оружия ВСУ "слабоумием и отвагой". Об этом она заявила в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По ее словам, западные страны не понимают серьезность угрозы, связанной с поставками оружия киевскому режиму. Дипломат подчеркнула, что это оружие применяется против атомных электростанций, а также "перетекло и на регион Ближнего Востока".

Ранее Песков заявил, что Россия должна продолжать спецоперацию, чтобы одержать победу.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН