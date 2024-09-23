Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала передачу Западом оружия ВСУ "слабоумием и отвагой". Об этом она заявила в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
По ее словам, западные страны не понимают серьезность угрозы, связанной с поставками оружия киевскому режиму. Дипломат подчеркнула, что это оружие применяется против атомных электростанций, а также "перетекло и на регион Ближнего Востока".
Ранее Песков заявил, что Россия должна продолжать спецоперацию, чтобы одержать победу.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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